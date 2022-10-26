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  4. Düğününde dehşeti yaşadı! Gelin ve damat kartel çatışmasının ortasında kaldı... Damat hayatını kaybetti

Düğününde dehşeti yaşadı! Gelin ve damat kartel çatışmasının ortasında kaldı... Damat hayatını kaybetti

26.10.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yeni evlenen 32 yaşındaki Marco Antonio isimli bir adam düğünlerinin yapıldığı mekandan çıkıp gelin arabasına doğru ilerlerken kartel çatışmasının ortasında kaldı. Kör kurşunların hedefi olan damat vuruldu. Olay yerinde damada ilk müdahaleyi gelin yaptı ancak genç adam hayatını kaybetti.

Düğününde dehşeti yaşadı! Gelin ve damat kartel çatışmasının ortasında kaldı... Damat hayatını kaybetti

32 yaşındaki Marco Antonio isimli bir adam Meksika’nın Carbarco kentindeki bir törenle evlendi. Düğünün tamamlanmasından sonra arabalarına doğru hareket eden gelin ve damat bir anda iki grup kartelin birbirlerine sıktığı kurşunların arasında kaldı. Ne olduğunu anlayamayan gelin ve damat arabalarına ulaşamadan kurşunların hedefi oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Damat vurularak gelinin üzerine düşerken Antonio’nun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini çabası sonuçsuz kalırken düğünün konukları büyük bir korku ve panik yaşadı.

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Damadın kız kardeşinin de sırtından yaralandığı ifade edilirken genç kız kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Meksika düğün

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