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  4. Meksika’da korkutan anlar! Kartel çatışmasının ortasında kalan ilkokul öğrencileri kabusu yaşadı... Sıraların altına saklandılar

Meksika’da korkutan anlar! Kartel çatışmasının ortasında kalan ilkokul öğrencileri kabusu yaşadı... Sıraların altına saklandılar

24.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Sonora kentinde sokak ortasında iki farklı uyuşturucu karteli arasında çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Mario Silva Cortés İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerin sınıftaki korku dolu anları sosyal medyada gündem oldu. Öğrencilerin çatışma seslerinin ortasında sıralarının altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştıkları anlar tepki çekti.

Meksika’da korkutan anlar! Kartel çatışmasının ortasında kalan ilkokul öğrencileri kabusu yaşadı... Sıraların altına saklandılar

Korkunç olay, Meksika'nın Sonora kentindeki Mario Silva Cortés İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Öğrenciler sınıfta ders yaptıkları sırada bir anda Meksikalı kartel çatışmasının çapraz ateş hattında kaldı. Büyük bir korku yaşayan çocuklar öğretmenlerinin talimatıyla sıralarının altına saklandı. Öğretmenlerinin sakinleştirmeye çalıştığı ilkokul öğrencileri şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

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KURŞUNLAR OKULUN DUVARLARINA ÇARPTI

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Meksikalı yetkililer iki kartel arasındaki çatışmadan bir ilkokulun etkilendiğini doğruladı. Silah seslerinin yankılandığı ilkokulun dış cephelerinin kurşunlarla zarar gördüğü belirtildi. Öğrencilerden yaralananların olmadığı belirtilirken iki kartel üyelerinden yaralıların olduğu söylendi.

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Meksika Kartel

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