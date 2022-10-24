Meksika’da korkutan anlar! Kartel çatışmasının ortasında kalan ilkokul öğrencileri kabusu yaşadı... Sıraların altına saklandılar

Korkunç olay, Meksika'nın Sonora kentindeki Mario Silva Cortés İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Öğrenciler sınıfta ders yaptıkları sırada bir anda Meksikalı kartel çatışmasının çapraz ateş hattında kaldı. Büyük bir korku yaşayan çocuklar öğretmenlerinin talimatıyla sıralarının altına saklandı. Öğretmenlerinin sakinleştirmeye çalıştığı ilkokul öğrencileri şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

KURŞUNLAR OKULUN DUVARLARINA ÇARPTI

Meksikalı yetkililer iki kartel arasındaki çatışmadan bir ilkokulun etkilendiğini doğruladı. Silah seslerinin yankılandığı ilkokulun dış cephelerinin kurşunlarla zarar gördüğü belirtildi. Öğrencilerden yaralananların olmadığı belirtilirken iki kartel üyelerinden yaralıların olduğu söylendi.



