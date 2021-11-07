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Kan donduran olay: Aynı silahla kendisini vurmuş! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın"

07.11.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 45 yaşındaki Ayşegül Sert'i tabancayla öldüren 68 yaşındaki Sadullah Gültürk, silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi. Apartman görevlisini arayarak, "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra intihar eden Gültürk, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kan donduran olay: Aynı silahla kendisini vurmuş! "Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın"

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.

DHA

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antalya
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