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Kan donduran sözler: Ablamı dövüyor, çocukların yanında...

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 29.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç'ın (24) yargılanmasına başlandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Dalkılıç, "Eniştem, ablama ve çocuklara eziyet ediyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullanıyordu'' dedi.

Kan donduran sözler: Ablamı dövüyor, çocukların yanında...

Olay, Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta, ocak ayında meydana geldi. Ali Görçin, kayınbiraderi Bayram Can Dalkılıç tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Görçin, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Dalkılıç, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan Bayram Can Dalkılıç, hakim karşısına çıktı.

Enişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyordu

'NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Ablası Gözde Görçin’in eniştesinden boşanmak için dava açtığını belirten tutuklu sanık Bayram Can Dalkılıç, "Eniştem, ablama ve çocuklara devamlı eziyet ediyordu. Onlara hiç sahip çıkmadı. Bakmıyor, kollamıyordu. Ablam, eniştemin kendisini devamlı dövdüğünü söylüyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullandığını gördüm. Ablam, boşanma davası açınca yanıma geldi. Hasta olan yeğenime ve ablama ben bakmaya başladım. Olay gününde, evin kapısına geldi. Ablama ve bana küfürler ederek, bağırmaya başladı. Birinci katta olduğumuz için merdivenden yukarıya doğru çıktığını fark ettim. Ben de tüfeği alarak, yanına gittim. Niyetim öldürmek değildi. Yeniden ağır küfürler ederek, elini beline atmaya çalıştığı sırada üç adım geri gidince ateş ettim. Tüfeği nasıl ateşlediğimi bile bilmiyorum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Enişte cinayeti sanığı: Ablama ve çocuklara eziyet ediyordu

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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