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  4. Kan donduran vahşet! Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

Kan donduran vahşet! Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

05.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 aylık olduğu belirlenen köpeğin sağ arka ayağı ile iki kulağını bıçakla kesti. Hayvanseverler tarafından bulunup tedavisine başlanan, sağ arka ayağına protez takılması planlanan köpeğe işkence eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kan donduran vahşet! Yavru köpeğin ayağını ve kulaklarını kestiler

Yavuzeli ilçesinin kırsal Kasaba Mahallesi'nde sağ arka ayağı ile kulakları bıçakla kesilmiş yavru köpeği fark edenler, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ni arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine ilçeye giden dernek üyeleri, köpeği teslim alarak tedavi için kliniğe getirdi. 6 aylık olduğu belirlenen köpeğin, ayak kısmı kesilen bacağın kangren olduğu tespit edildi. Köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, gerçekleştirilecek ameliyatla köpeğin bacağı kurtarılamazsa, protez takılacağını söyledi.

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Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Bu yavrumuzun tespitlerimize göre ayağı kesilmiş. Yine kesilen bacakta da boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu. Yavru köpeğimizin ayağı muhtemelen balta veya bıçak ile kesilmiş. Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları da kesilmiş" diye konuştu.

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Köpeği teslim alarak tedavisini yaptıran Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yöneticilerinden Cemal Güneş, "Bu yavrumuzu ihbar üzerine bulduk. Yavru köpeğimizi ayağı ve kulakları kesilerek sokağa atılmış halde görünce hemen durumu Gaziantep Barosu Hayvan Hakları komisyonu Veteriner Hekimler Odası’na ilettik. Hep birlikte bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri ise hayvanlara uygulanan şiddetin sonlanmasını istedi. Oda olarak yavru köpeğin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini anlatan Peri, "Bu yavrumuza dışarıdan bir müdahale söz konusu. Birileri tarafından canı acıtılmış. Hukuki olarak bunu yapan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bu arada güvenlik güçleri, köpeğe işkence uygulayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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