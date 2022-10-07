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Kan eş anlamlısı nedir? Kanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.10.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve biyolojik devamlılığın sağlanabilmesi için kan önemli bir rol oynar. Plazma ve yuvarlardan oluşan kan, aynı zamanda kelime olarak soy anlamı da taşımaktadır. Peki, kan kelimesinin eş anlamı olan kelime var mı?

Kan eş anlamlısı nedir? Kanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aynı anlama sahip olan ancak yazılışları ve okunuşları açısında farklı ifade edilen terimlere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımında dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Türkçedeki eş anlamlılık, diğer dillerde olduğu gibi kesin çizgilerle belirlenmiş değildir. Kelimelerin kullanımlarına göre anlamları değişebilir, yeni anlamlar kazanabilir. Bu nedenle kelimelerin eş anlamlı kelimeleri farklılık gösterir. Eş anlamlı kelimeler kimi zaman aynı anlamı taşımaz, benzer anlamlara sahip olabilirler. Benzer anlam taşıdıklarında da cümlede asıl kelimenin kullanımına göre benzer anlamlı kelime kullanılabilir.

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Kan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Her ne kadar eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olsalar da, aralarında zaman zaman anlam bakımından farklılıklar taşıyabilir. Bu bakımdan eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlede anlama dikkat etmek gerekir. Yan anlam ve eş anlam ifadelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Kan kelimesi de bu bakımdan dikkat edilmesi gereken bir terimdir.

Türkçe olan kan kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre iki anlamı bulunur. İlk anlamı "Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı" şeklindedir. Aynı zamanda kan kelimesi mecaz anlamda "soy" anlamıyla kullanılır.

Kan kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur ancak mecaz anlamda kullanılabilecek sözcükten bahsedilebilir. Bu bağlamda soy kelimesi kan kelimesiyle benzer anlam taşır. Tam olarak aynı anlama gelmeseler de cümle içerisinde kan kelimesi yerine soy kelimesi kullanılabilir. Soy kelimesi tam manasıyla kanın eş anlamlısı kelime değildir ancak benzer anlamları karşıladıkları için eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

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Kanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kan eş anlamlısı olan "soy" kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yaşadıkları şehirde yüz senelik geçmişe sahip ve tanınmış bir soyla anılıyor, herkes tarafından saygı görüyorlardı.
  • Soyu o kadar kalabalıktı ki her an her yerde bir akrabasıyla karşılaşabiliyordu.
  • Nedense insanlar hangi soydan geldiklerini öğrenmeyi çok önemli buluyorlar ancak birbirleri arasında fark olmadığını ne zaman anlayacaklar bilmiyorum.
  • İnsanın temiz, suça karışmamış bir soyunun olması ne kadar mutluluk verici, bu aileler herkes tarafından sevilir, dikkate alınıp saygı görürler.
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