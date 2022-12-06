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Kanal 7'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri konusu ne? Kan Çiçekleri oyuncuları kimler?

06.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal 7'nin yeni günlük dizisi Kan Çiçekleri'nin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Kan Çiçekleri, ihtiras dolu senaryosuyla ekranların vazgeçilmezi olmaya geliyor. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Kanal 7'nin yeni dizisi Kan Çiçekleri konusu ne? Kan Çiçekleri oyuncuları kimler?

Kanal 7 ekranlarında dün yayın hayatına başlayan Kan Çiçekleri dizisine dair araştırmalar hız kazandı. Kan Çiçekleri konusu ne? Kan Çiçekleri oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hayalleri ve ailesinin geleceği arasında sıkışıp kalan Dilan ile kan davasına bir son vermek isteyen Baran’ın öyküsü Kan Çiçekleri ile ekrandaki yerini aldı....

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NE?

Kanal 7’nin yepyeni dizisi Kan Çiçekleri, ihtiras dolu senaryosuyla ekranların vazgeçilmezi olmaya geliyor. Hayalleri ve ailesinin geleceği arasında sıkışıp kalan Dilan ile kan davasına bir son vermek isteyen Baran’ın öyküsü Kan Çiçekleri ile ekrandaki yerini aldı.

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı konu ediniyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran’ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Karabey ve Demir aileleri yıllardır süren kan davası yüzünden birçok kayıp verir. Bu iki aile, Mardin’den, İstanbul’a sürüklenirken, Karabeylerin konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir. Kanlıları Seyit bulunmuştur. Fakat Baran kan dökülmesini istemez ve bunu durdurmak için aile büyüklerine rağmen Seyit’in kızı Dilan ile evlilik yolunu seçer. Dilan ise hayallerini bir kenara bırakıp, daha fazla kişinin ölmemesi için bu evliliği kabul eder. Fakat bu evlilik ikisi içinde adeta bir hapishanedir.

Bu zoraki evlilik kan davasını bitirmeye yetecek mi? Ezelden düşman olan Dilan ve Baran yaşananları bir kenara bırakıp birbirlerinin yüzüne bakabilecek mi? İki kalp arasında sert rüzgarlar estiren bu ilişki aşka dönüşecek mi?

KAN ÇİÇEKLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Kan Çiçekleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Berkay Çınar, Selinay Taşol, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Yılmaz Ulutaş, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Ceyda Pınar, Göksel Kayahan, Gökhan Gürdeyiş yer alıyor.

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