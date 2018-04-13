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Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

ARKA SOKAKLAR HABERLERİ  | 13.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Kanal D Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yayın akışından çıkardı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü neden yayınlanmadı?

Kanal D'de Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

Kanal D'nin yıllara direnen dizisi Arka Sokaklar'ı bu akşam bekleyen izleyici yayın akışını görür görmez şoke oldu. Şu an Kanal D yayın akışından görülmeyen Arka Sokaklar'ın yeni bölümü neden yok?

Arka Sokaklar'ın 477. yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu ancak Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine kolaj bölümü konuldu.

Nedeninin Kanal D'nin 21.30'da yayın akışına eklediği Miraç Kandili Özel programı olduğu belirtiliyor.

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Dizi önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Arka Sokaklar dizisi merakla beklenen yeni bölümüyle 20 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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