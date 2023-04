Kanal D'de Türk Sanat Müziği gecesi! 8 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler her hafta birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Sevilen programda bu hafta Türk Sanat Müziği şarkıları söylenecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yine unutulmaz anlar yaşatacak. Her hafta farklı bir konseptle izleyiciyle buluşan program yakından takip ediliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları Türk sanat müziğinin değerli sesleri Zekai Tunca, Yıldırım Bekçi, Umut Akyürek ve Ayşen Birgör olacak.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm Türk Sanat Müziği Konsepti ile ekrana gelecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM

Programın ilk dakikalarında Türk sanat müziğinin usta ismi Zekai Tunca “Git Gidebilirsen”, “İmkansız” gibi eskimeyen klasiklerini yorumlayacak.

Yıldırım Bekçi “Dertleri Zevk Edindim” şarkısındaki benzersiz performansıyla, Umut Akyürek “Yıldızlı Semalar” eserindeki güçlü yorumuyla kulakların pasını silecek.

Ayşen Birgör ise bu eşsiz bölümde “Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok” gibi sevilen eserleri yorumlayacak.

6 Şubat depreminin unutulmadığı ve birbirinden değerli konukların ağırlandığı Şarkılar Bizi Söyler’de eşsiz eserler hep birlikte söylenecek.