Kanal D'de yılbaşı akşamı hangi programlar var? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü konukları kimler?

Kanal D’nin Pazar akşamlarına damga vuran programı Çok Güzel Hareketler 2, çok renkli konuklarıyla yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyici ile buluşacak.



Eser Yenenler’in sunduğu özel bölümde, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak.

Yılmaz Erdoğan ise genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda BKM Oratoryosu’nu yönettiği bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.

Geceye katılan ünlü isimler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle birlikte skeçlerde oynayacak.

“Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel” bölümü ve canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı Kanal D’de.





