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Kanal D'de yılbaşı akşamı hangi programlar var? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü konukları kimler?

28.12.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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Kanal D'de yılbaşı akşamı hangi programlar var? Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümü konukları kimler?

Kanal D'nin yılbaşı akşamındaki özel programı Çok Güzel Hareketler 2 olacak. Çok Güzel Hareketler 2, 31 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek. Peki Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler yer alacak?

Kanal D’nin Pazar akşamlarına damga vuran programı Çok Güzel Hareketler 2, çok renkli konuklarıyla yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyici ile buluşacak.

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Eser Yenenler’in sunduğu özel bölümde, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak.

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Yılmaz Erdoğan ise genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda BKM Oratoryosu’nu yönettiği bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.

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Geceye katılan ünlü isimler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle birlikte skeçlerde oynayacak.

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“Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel” bölümü ve canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, 31 Aralık Perşembe akşamı Kanal D’de.
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