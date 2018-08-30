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Kanal D'nin o programı ekrana erken veda etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Kanal D’nin yeni yarışma programı Yüreğin Kadar'ın ekran macerası kısa sürdü.

Kanal D'nin o programı ekrana erken veda etti!

8 Türk ve 8 yabancı kickboksçudan oluşan Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yüreğin Kadar" ekrana veda etti.

Salı akşamları ekrana gelen ve yalnızca 1 bölümü yayınlanan programın Türkiye takımında; Mehmet Karabük, Cesur Turgay, Vedat Hödük, Mükremin Güler, İsmail Uzuner, Onur Yusuf Şahin, Ali Günyar ve Buğra Bekir Aydın, dünya takımında ise; Beausejour Johane, Dominic Mitidieri Fontanella, Matheus Pereira Da Cruz Gonchalves, Nijat Valiyev, Mohammad Ghaedibardeh, Patryk Borowski-Beszta, Hamzah Naeemah Ajeel ve Yannis Sofoklos yer alıyordu.

Yarışma programı önceki akşam ilk kez ekranlara gelmiş, Total'de ve AB'de 31. olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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Programın sona erdiği haberini ise Türkiye takımı yarışmacılarından Mükremin Güler, sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Bazı nedenlerden dolayı organizasyon bitmiştir. Şimdi soracaksın niye, neden falan... Kanal D olarak yayını kesmek zorunda kaldılar. Hayırlısı böyleymiş yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maölara odaklanacağız. Bir kapıyı kapatan Rabbim bir kapıyı açar. Ben yolumdan inancımdan şaşmadan yine aynı hırsla antrenmanlarıma devam edip önümde olan profesyonel maçlara hazırlık yapacağım. Herkesten özür dilerim, hakkınızı helal edin. Birçok arkadaş kazandım ama... Hepinizden Allah razı olsun. Takipte kalın. Hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor..."

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