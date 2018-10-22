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Kanal D'nin tartışma yaratan dizisi 'Bir Umut Yeter' yalan oldu

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kanal D'nin büyük umutlarla başladığı ve tanıtımını aylar öncesinden başlayan iddialı dizisi Bir Umut Yeter için artık karar verildi. Bir Umut Yeter Kanal D yayın akışından kaldırıldı.

Kanal D'nin tartışma yaratan dizisi 'Bir Umut Yeter' yalan oldu

Yeni sezona birbirinden iddialı dizilerde başlayan Kanal D'nin büyük umutla yayına soktuğu dizi Bir Umut Yeter için karar verildi. Dizi artık yayınlanmayacak, yayın akışından çıkarıldı.

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Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi için umutlar iyice tükendi. Dizi ilk olarak Perşembe günleri yayınlanmış, beklentilerin altında reyting alınca Cumartesi gününe alınmıştı.

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Toplam 4. bölüm ekrana gelen dizinin son bölümünde Çerkes kökenli vatandaşları rahatsız eden bir söz vardı ve bu söz yüzünden de protesto gösterileri yapıldı.

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PEKİ DİZİDE HANGİ SAHNE ÇERKESLERİ KIZDIRDI

Kanal D Televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde geçen “Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi çok güzeldi, tam bir Çerkes kızı' sözleri infial yarattı. Çerkes vatandaşlar diziyi protesto etti.” Vatandaşlar ve Çerkes vekiller kanal yöneticilerini ve dizinin yapımcı ve senaristini kullanılan çirkin dil nedeniyle özür dilemeye davet etti.

İŞTE O SAHNE...

Reytinglerde kötü giden diziye bir de bu sahne eklenince dizi için final çanları çokta çalmaya başlamıştı. Sosyal medyadan da yapılan kötü yorumlar dizinin sonunu getirdi. Tüm bunların üzerine Kanal D, Bir Umut Yeter dizisini yayından çekti…

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PEKİ FİNAL NE ZAMAN, NELER OLACAK?

İnfial yaratan ve bir türlü istenilen başarı grafiğini gösteremeyen dizi için Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Dizi ne zaman final yapacak, son bölüm ne zaman yeni yayın günü ne zaman bu konular hakkında resmi bir açıklama henüz yok.

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