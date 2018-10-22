Kanal D'nin tartışma yaratan dizisi 'Bir Umut Yeter' yalan oldu

Yeni sezona birbirinden iddialı dizilerde başlayan Kanal D'nin büyük umutla yayına soktuğu dizi Bir Umut Yeter için karar verildi. Dizi artık yayınlanmayacak, yayın akışından çıkarıldı.

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre gibi güçlü isimleri bir araya getiren dizi için umutlar iyice tükendi. Dizi ilk olarak Perşembe günleri yayınlanmış, beklentilerin altında reyting alınca Cumartesi gününe alınmıştı.

Toplam 4. bölüm ekrana gelen dizinin son bölümünde Çerkes kökenli vatandaşları rahatsız eden bir söz vardı ve bu söz yüzünden de protesto gösterileri yapıldı.

PEKİ DİZİDE HANGİ SAHNE ÇERKESLERİ KIZDIRDI

Kanal D Televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde geçen “Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi çok güzeldi, tam bir Çerkes kızı' sözleri infial yarattı. Çerkes vatandaşlar diziyi protesto etti.” Vatandaşlar ve Çerkes vekiller kanal yöneticilerini ve dizinin yapımcı ve senaristini kullanılan çirkin dil nedeniyle özür dilemeye davet etti.