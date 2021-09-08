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Kanal D’nin yeni dizisi 'Yargı'nın afişi yayınlandı

08.09.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, ilk tanıtımıyla büyük beğeni kazanan dizisi 'Yargı'nın afişi yayınlandı. Çok yakında izleyici ile buluşacak dizinin senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin yer alıyor.

Kanal D’nin yeni dizisi 'Yargı'nın afişi yayınlandı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra 'Yargı'nın oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bulunuyor.

Yargı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrollerdeYargı dizisinden ilk fragman yayınlandı! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu başrollerde

'Yargı' dizisi; bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.

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"En yakınındakine bile ne kadar güvenebilirsin?" sorusunu sordurtan ‘Yargı’, çok yakında Kanal D’de başlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yargı dizisi
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