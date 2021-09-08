Kanal D’nin yeni dizisi 'Yargı'nın afişi yayınlandı

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra 'Yargı'nın oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bulunuyor.

'Yargı' dizisi; bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.

"En yakınındakine bile ne kadar güvenebilirsin?" sorusunu sordurtan ‘Yargı’, çok yakında Kanal D’de başlıyor.



