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Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

Kanal D’de etkileyici bir hikaye yakında izleyici karşısına çıkacak: Zalim İstanbul! Yapımını Avşar Film’in yapımcılığı Şükrü Avşar’ın üstlendiği yeni dizinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait.

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Zalim İstanbul için usta isimler ve yetenekli genç oyuncular bir araya geldi. Kadrosunda; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel, Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi çok konuşulacak.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ KONUSU
“Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir”
Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

“Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir” diyerek yola çıkan Zalim İstanbul, yakında Kanal D’de!

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