Kanal D Siyah Beyaz Aşk'ın final tarihi öne çekti

Kanal D'nin D Production imzalı dizisi, ilk bölümlerinde beklentinin altında reyting almış ama zaman içinde seyircisini artırıp yayından kalkma tehlikesini atlatmıştı. Geniş bir fan kitlesine sahip olan "Siyah Beyaz Aşk"ın 33. bölümle biteceği konuşuluyordu.

FİNAL TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Ancak son gelen habere göre pazartesi akşamları ekrana gelen projenin final tarihi öne çekildi. Birbirine zıt karakterlere sahip olan bir çiftin tutkulu aşk hikâyesini ekrana taşıyan dizinin 32. bölümde bitirileceği ekibe bildirildi.





