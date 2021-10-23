MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı! Hayranlarının ortasında kaldı

Kanarya Adaları'nda Kerem Bürsin izdihamı! Hayranlarının ortasında kaldı

23.10.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel bir davet için İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Kerem Bürsin, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun sevenleri adeta izdihama neden oldu. Etrafını saran hayranlarıyla fotoğraf çektiren oyuncu, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldiniz" diyerek teşekkür etti.

FOX TV'de yayınlanan ve yakın zamanda final yapan Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin'in ünü ülke dışını aştı. ABD'de yaşayan ailesini ziyaret etme planı yapan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son anda gelen davet üzerine Kanarya Adaları'na gitme kararı almıştı. Kanarya Adaları'na ulaşan Bürsin, havalimanında yoğun ilgiyle karşılaştı.

kerem-bursin-neye-ugradigini-sasirdi-3-14479379_o

İLGİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; hayranlarının sevgi gösterileri karşısında bir hayli duygulanan Bürsin, "Hepinizi seviyorum. İyi ki geldin. İyi ki varsınız" diyerek duygularını dile getirdi.

kerem-bursin-neye-ugradigini-sasirdi-4-14479379_o

ÖZEL DAVETE KATILACAK

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine oyuncu Kerem Bürsin de katılacak. Gran Canaria Yüzme Haftası etkinliği 21-24 Ekim tarihleri arasında Maspalomas'taki (Gran Canaria) Expomeloneras salonunda gerçekleştirilecek.

kerem-bursin-neye-ugradigini-sasirdi-8-14479379_o

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında!İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı 30 yaşında!
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Dikkat çeken 'Bizimkiler' sorusu! Bilemeyince...Dikkat çeken 'Bizimkiler' sorusu! Bilemeyince...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Suç örgütü liderine makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Hırsızlık yapan oğluna adliye çıkışında saldırdı

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Trafikte korkunç yarış kazayla bitti

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak fotoğrafları kavgası! Canlı yayında çıldırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

Kocasını paylaşıp dua etti! Yorum yağdı

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Onu hiç böyle görmediniz! Seks işçisini oynamış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.