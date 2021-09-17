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Kanepe minderi yemekten zevk aldığını söyleyen Adele’in itirafları şoke etti

17.09.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batıl inançlar birçok kişinin hayatında geniş bir yer tutar. Merdiven altından geçmemek, kara kedi gördüğünde saçı çekmek, bıçağı elden ele vermemek toplumumuzda yer edinen ilginç alışkanlıklardan bazılarıdır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Adele’nin alışkanlığı bir hayli farklı. Çünkü genç kadın, koltuk minderinin süngerini yeme alışkanlığına sahip.

Kanepe minderi yemekten zevk aldığını söyleyen Adele’in itirafları şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kadın tam 22 yıldır kanepe, yastık ve koltukların iç malzemelerini yediğini anlattı. ABD’nin TLC televizyon kanalında gösterilen “My Strange Addiction” (Benim Garip Alışkanlığım) adlı programa katılan Adele adındaki genç kadın, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürdü.

10 YAŞINDA BAŞLADI

Beş çocuk annesi olan Adele nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle kendisini koltuk minderi yemekten alıkoymaıyor. Pika sendromundan muzdarip olan Adele, 22 yıldır koltukların içindeki süngerleri yiyor. Üstelik bu bağımlılığı nedeniyle Adele, gittiği davetlere de kürklerle katılım sağlıyor. Kürk dışında herhangi bir şey giymiyor.

Sünger yeme bağımlılığının 10 yaşında anne ve babasının boşanmaya karar verdiği zaman başladığını söyleyen Adele, “Minderlerin fermuarını açıyorum ve içindeki süngeri yemeye başlıyorum. Bir kez başladığımda duramıyorum. Ama doktorlar, buna devam edersem bağımlılığımın beni öldüreceğini söylüyor." dedi.

Kuzeni, eğlence olsun diye koltuğun süngerinden bir parça çiğnemeye karar verdiğinde, Adele de bunu denemeye karar verdi. Genç kadın, "10 yaşındaydım. Tadını sevdim. Ağzımda yarattığı hissi sevdim. 22 yıldır hemen her gün koltuk süngeri yedim" diye konuştu.

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7 KANEPE, 2 KOLTUK YEDİ

Özellikle araba sürdüğü zamanlarda canının sünger çektiğini söyleyen Adele, kucağında bulunan minderden küçük parçalar kopartarak leblebi yermiş gibi süngerleri tüketiyor. Adele’nin 22 yıllık zaman dilimi içinde 90 kiloluk minder yediğini ifade etti. Bu miktar, 7 kanepe ve 2 koltuğu dolduracak kadar süngere denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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