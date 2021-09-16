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  4. Baş ağrısı geçmediği için kendi idrarını içen Carrie Steele’nin yöntemi pes dedirtti

Baş ağrısı geçmediği için kendi idrarını içen Carrie Steele’nin yöntemi pes dedirtti

16.09.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her noktasında değişik bağımlılıkları bulunan insanlar dikkatleri çekiyor. Öyle ki bu bağımlılıkların bazıları mantık sınırlarını zorluyor. Sizlere Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşayan Carrie Steele’in hikayesini anlatacağız. Steele, kendi idrarını içerek baş ağrısını yendiğini iddia ediyor.

Baş ağrısı geçmediği için kendi idrarını içen Carrie Steele’nin yöntemi pes dedirtti

Carrie Stelee, 2000’li yıllarından başından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzun bir süre boyunca cilt kanseri tedavisi gören Steele, 2006 yılında ise beyin damarı genişlemesi nedeniyle şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşadı. Baş ağrısı için 2 yıl boyunca tedavi gören Stelee, bir türlü bu durumu aşamadı. İnternet üzerinden yaptığı araştırmaların sonucunda idrar tedavisini keşfetti. Üstelik bu dönemde cilt kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunun üzerine idrar tedavisini denemeye karar verdi. Her gün bir bardak idrar içmeye başladı. İddiasına göre, 30. günün sonunda 2 yıldır peşini bırakmayan şiddetli baş ağrısı geçti ve kendisini daha sağlıklı hissetmeye başladı.

NEMLENDİRİCİ OLARAK DA KULLANIYOR

Her gün bir bardak idrar içmesinin yanında Steele, bu ürünü güzellik rutinlerine de ekledi. İdrarı banyo suyuna ilave eden Steele, yıllarca bu şekilde yıkandı. Bu banyonun saçlarını daha berrak ve temiz yaptığından söz eden 54 yaşındaki kadın, “Sıcak idrarı seviyorum. Daha rahatlatıcı ve ferah oluyor” dedi.

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“TADI DEĞİŞİYOR”

Kendi idrarını içtikten sonra her seferinde dişlerini fırçaladığını söyleyen Steele tadını merak edenler için ise, “Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı. Belki biraz limoni” ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR UYARDI

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan “My Strange Addiction” (Benim Tuhaf Bağımlılığım) programınına konuşan Steele, ailesi ve çevresindekilerin ısrarları ile bir doktorla görüştü. Doktorlar, idrarının vücuda yarardan çok zarar sağladığını söyledi. Doktorlar idrarın toksik maddeler içerebileceğini belirterek idrarın kesinlikle içilmemesi uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Amerika
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