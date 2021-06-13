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  4. Kankalardan yeni poz! Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım Hollywood'a özendi

Kankalardan yeni poz! Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım Hollywood'a özendi

13.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım, uzun zamandır çok iyi iki dost. Son paylaşımları ise dostluklarının Hollywood filmlerinden fırlama olduğunu gösterdi.

Kankalardan yeni poz! Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım Hollywood'a özendi

Son dönemin iki popüler oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım, yıllardır çok yakın iki arkadaş. Dostlukların sürmesinin çok zor olduğu bu sektörde, yıllardır görenleri kıskandıran bir arkadaşlık bağı kurmayı başardılar. 2017 yılının çok iddialı olmasına rağmen kısa süren komedi dizisi "Klavye Delikanlıları"nın setinde tanışan ikili, ömür boyu sürecek gibi görünen dostluklarını bu diziye borçlu. Boş vakitlerini sık sık birlikte geçiren Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım, son olarak muhteşem bir deniz manzarasına karşı oturdukları bir sahil fotoğrafını paylaştı. Bir dönemin en çok izlenen filmi "Rain Man"den bahsetmeleri ise takipçilerini çok güldürdü.

Tom Cruise'u etiketledi

Uraz Kaygılaroğlu Kaan Yıldırım

Uraz Kaygılaroğlu, şu sıralar "Erşan Kuneri" dizisinin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışıyor. Kaan Yıldırım ise özel hayatındaki sıkıntılı günlerin üzerine, başrol oynadığı "Hekimoğlu"nun da bitişiyle biraz stresli günler yaşıyor. Yorgunluklarını deniz kıyısında atan dostlar, Hollywood'un fenomen dostluk filmi "Rain Man"e de atıf yaptı. Hollywood yıldızları Tom Cruise ve Dustin Hoffman'a laf atan ikili, takipçilerini çok güldürdü.

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Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu
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