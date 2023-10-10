Kanlı festival anında yaşananları "Tüm dünya bilmeli" diyerek anlattı! "10 saniye içinde çok fazla ölüm gördüm"

Batı Negev çölünde Kibbutz Re'im yakınlarındaki Nova Festivali'ni çevreleyen Hamas silahlı güçleri Cumartesi günü şafak vakti ateş açtı. Roket bombardımanı başladığında 3.000 hayran saklanmak için koşarken, güvenlik görevlileri DJ'leri müziği durdurmaya çağırdı. Noa Beer, İsrail müzik festivalinde ateş altında mucizevi kaçışını anlatarak tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Sabahın ilk saatlerinde roket ve siren sesleriyle festival alanının bir anda savaş alanına dömüştüğünü belirten Beer, "Öleceğimi sanıyordum. Kendimi çok çaresiz hissettim. Dünyanın neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmesi gerekiyor" dedi.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK ATEŞ EDİYORDU"

Ailesi İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Beer, Macar arkadaşıyla birlikte arabalarına koşarak bindi ve festival alanından uzaklaşmaya çalıştı. Kurşunların her yönden geldiğini söyleyen Beer, "Öndeki iki araba, önlerindeki bir motosikletçinin vurulmasıyla kaza yaptı.Durdum ve ona yardım etmek için kapıyı açtım ama kurşunlar uçuşuyordu. Başımı kaldırdım ve 20 metre ötede silahlı bir adam vardı. Gözlerimin içine bakarak deli gibi bana ateş ediyordu. Öndeki arabalardan ölmemiş insanlar bize doğru sürünürken arabanın kapılarının arkasına saklandık." dedi.

Arabanın arkasında saklamanın anlamsız olduğunu anladığında ani bir kararla araçlarına geri bindiklerini söyleyen Beer, "Her yönden ateş ediyorlardı, bu yüzden arabanın kapılarının arkasına saklanmak anlamsızdı. 'Herkes arabaya binsin' diye bağırdım. Bu bir anlık bir karardı. Biz geri arabaya atladık ve kurşun yarası olan üç yabancı da içeri aldık. Çok korkmuştum. Yaklaşık on saniye içinde hayatımda hiç olmadığı kadar fazla ölüm gördüm. Mermiler isabet ediyordu ama şaşırtıcı bir şekilde hiçbiri camlara çarpmadı. Fakat silahlı adamların arasından geçmekten başka seçeneğim yoktu. Gözlerimin içine ölü gibi bakan ve bizi vurmak için silahını kaldıran biri vardı. Ona doğru ilerlemeye başladım. Gaza bastım ve hiç durmadım" diye konuştu.