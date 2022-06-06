HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanlı kavga kamerada... Biri 69, diğeri 82 yaşında! Kalbinden bıçakladı

Kanlı kavga kamerada... Biri 69, diğeri 82 yaşında! Kalbinden bıçakladı

06.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda kan donduran bir cinayet olayı gerçekleşti. Sokakta karşılaşan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavgada kalbinden bıçaklanan 82 yaşındaki Gülhacı hayatını kaybederken, 69 yaşındaki katil zanlısı Satılmış E. ise kaçtı. 69 yaşındaki katil zanlısı Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanırken, cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. İşte detaylar!

Kanlı kavga kamerada... Biri 69, diğeri 82 yaşında! Kalbinden bıçakladı

Kan donduran olay, dün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yaşındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

AW637951_01

KALBİNDEN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından yere kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim’de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Gülhacı, sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

AW637951_02

BEYOĞLU POLİSİ KATİL ZANLISINI KISKIVRAK YAKALADI

Yapılan sokakları karış karış tarayan ekipler, katil zanlısı Satılmış E.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan katil zanlısı hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürme” suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E. adliyeye sevk edildi.

AW637951_06

AW637951_07

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milletvekili Kemal Bülbül'den skandal sözler! Milletvekili Kemal Bülbül'den skandal sözler!
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.