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'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' denmişti! Ceren Hindistan o davayı kaybetti

23.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden ve oyuncu Ceren Hindistan, böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya Rima Aslan'ın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Hindistan, ‘Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' diye kendisini yargıya ihbar eden hastanenin açtığı ‘iftira' davasını kaybetti. Oyuncu 20 bin lira tazminat ödeyecek.

'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' denmişti! Ceren Hindistan o davayı kaybetti

Ceren Hindistan'ın böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi görmesini istememesi üzerine hastane tarafından açılan davayı da kaybetmişti. Oyuncu Ceren Hindistan'ın 'Kanser hastası kızını tedavi ettirmiyor' iddiasıyla hakkında dava açan hastaneye karşı sosyal medya hesabından hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı.

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DAVAYI KAYBEDEN CEREN HİNDİSTAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hastane yönetimi "Sorumluluğu bize yüklemeye çalışıyor, bize iftira atıyor" diyerek başvurduğu tazminat davasını kazandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 4 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına hastane yönetiminin avukatı ile Ceren Hindistan'ın avukatı katıldı. Gizli görülen duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Kararını açıklayan mahkeme, hastane yönetimini haklı bularak Ceren Hindistan'ı 20 bin lira tazminat ödemeye hükmetti.

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