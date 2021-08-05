Kanser tedavisi gören Canan Ergüder imajını değiştirdi

Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayından itibaren meme kanseriyle mücadele ediyor. Güzel oyuncu o sıralarda Star Tv’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırıyordu. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, tedavisi için ekip arkadaşlarına ve izleyiciye veda ederek diziden ayrılmıştı.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”

Hastalığa yakalandığını öğrendiği Nisan ayından sonra hemen tedavisine başlayan ve moralini yüksek tutan bir çocuk annesi Canan Ergüder’in gördüğü kemoterapi tedavisinden sonra saçları döküldü.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından zaman zaman bandanalı fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarına tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiği hakkında bilgi veriyor.

Uzun sarı saçlarına veda eden Canan Ergüder, yeni saç tasarımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni saç stili ile görünen Canan Ergüder duygularını ‘Alışmadığım renklerle tanıştım çok mutluyum’ şeklinde ifade etti.

