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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder imajını değiştirdi

05.08.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakteriyle son olarak hayranlarının karşısına çıkan başarılı oyuncu Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. 44 yaşındaki oyuncu uzun sarı saçlarına veda etti.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder imajını değiştirdi

Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayından itibaren meme kanseriyle mücadele ediyor. Güzel oyuncu o sıralarda Star Tv’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandırıyordu. 44 yaşındaki ünlü oyuncu, tedavisi için ekip arkadaşlarına ve izleyiciye veda ederek diziden ayrılmıştı.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR”

Hastalığa yakalandığını öğrendiği Nisan ayından sonra hemen tedavisine başlayan ve moralini yüksek tutan bir çocuk annesi Canan Ergüder’in gördüğü kemoterapi tedavisinden sonra saçları döküldü.

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Güzel oyuncu, Instagram hesabından zaman zaman bandanalı fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarına tedavi süreci ile ilgili her şeyin yolunda gittiği hakkında bilgi veriyor.

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Uzun sarı saçlarına veda eden Canan Ergüder, yeni saç tasarımıyla hayranlarının karşısına çıktı. Yeni saç stili ile görünen Canan Ergüder duygularını ‘Alışmadığım renklerle tanıştım çok mutluyum’ şeklinde ifade etti.

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Menajerimi Ara dizisi Canan Ergüder
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