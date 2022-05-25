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Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

25.05.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi için dünyanın dört bir yanında bilim insanları çalışmaya devam ediyor. Yeni gelişmeye göre kanser tedavisi için üzerinde çalışılan virüs ilk kez bir insana enjekte edildi. Kanser tedavisi için gerçekleşen bu umut verici çalışmanın sonuçları merakla bekleniyor. Kanser tedavisi için geliştirilen virüs, sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerini tespit ederek hedef alıyor.

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisiyle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. Haber 7’de geçen habere göre; Dünya üzerinde ilk defa kanserli hücreleri öldüren virüs, kanserle savaşması için bir insana enjekte edildi.

İlk kez "CF33-hNIS" (Vaxinia) ismindeki kanser tümörüyle savaşacak olan ilaç, bir hasta üzerinde uygulandı. İlaç daha önce bir hayvan üzerinde denenmişti.

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KANSER HÜCRELERİNİ HEDEF ALIYOR

Sciencealert'ın haberine göre ilaç adayının, sağlıklı hücreleri korurken, kanser hücrelerini tespit ederek hedef alan "onkolitik virüs" olarak çalıştığı belirtiliyor.

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"KANSERE YANIT VEREBİLMESİ VE ÖLDÜRMESİ İÇİN UYARABİLDİĞİNİ GÖSTERDİ"

İlacın geliştiricilerinden olan City of Hope kanser bakım ve araştırma merkezinde Onkolog Daneng Li, "Önceki araştırmamız, onkolitik virüslerin, bağışıklık sistemini kansere yanıt vermesi ve öldürmesi için uyarabildiğini ve ayrıca bağışıklık sistemini diğer immünoterapilere daha duyarlı olması için uyarabildiğini gösterdi." ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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