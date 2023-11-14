Kansere yenik düşen fenomen Ayşenur Parlak'ın eşine yazdığı son mesaj ortaya çıktı! 'Dünyadaki cennetimsin'

Yıllardır kanser hastalığıyla savaşan sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak dün akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kansere verdiği mücadele ile yüzbinlerce takipçisine örnek olan Parlak'ın ölüm haberini eşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Parlak'ın eşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış. Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadelesiyle hafızalara kazınan Ayşenur Parlak'tan geriye ise eşi Savaş için yazdığı şu son satırlar kaldı:

"Hayatımda verdiğim en doğru karardı seni sevmek. Dönüp baktığımda mutlu anılardan başka bir şey hatırlamamak bunun en büyük kanıtı. Doğum günlerinin 13 tanesinde yanında olabildiğime şükretme 13 tanesine daha şahit olmanın hayaliyle iyi ki doğdun benim güzel adamım. Sen benim bu dünyadaki cennetimsin."







