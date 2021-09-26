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Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile fotoğrafını paylaştı

26.09.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile birlikte objektif karşısına geçti

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. Ergüder, fotoğrafa "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü.

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Ergüder’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Geçtiğimiz hafta 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlatmıştı.

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Canan Ergüder Kenan Ece
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