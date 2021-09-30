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Kanunsuz Topraklar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanunsuz Topraklar 1. bölümde neler oldu?

30.09.2021 02:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox'un yeni sezondaki iddialı dizisi Kanunsuz Topraklar 1. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’nin paylaştığı dizinin 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Dizi, 1939 Türkiye’sinde Davut (Uğur Güneş) adlı maden işçisinin kurulu düzene isyanını ve kendisinden farklı bir hayata doğan Gülfem’le (Esra Bilgiç) yaşadığı fırtınalı aşkını konu alıyor.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Faruk Teber’in, senaryosunu ise Zülküf Yücel’in üstlendiği FOX’un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'ın 1. bölümüyle 29 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar'ın 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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KANUNSUZ TOPRAKLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir.
Kanunsuz Topraklar (7) (1)

Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder.

Kanunsuz Topraklar (3) (1)
Aralarında Davut’un babası da vardır.

Kanunsuz Topraklar (2)

Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey’dir.
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Çünkü Davut’un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye’yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

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Dizinin başrolleri Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Kanunsuz Topraklar

KANUNSUZ TOPRAKLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Çekimleri devam eden dönem dizisinde, 1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir.

Kanunsuz Topraklar (10)

Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker.

Kanunsuz Topraklar (6)
Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Kanunsuz Topraklar (5)

Malik Bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür.

Kanunsuz Topraklar (1)
Gülfem, ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir.

Kanunsuz Topraklar (4)

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Esra Bilgiç Necip Memili Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisi
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