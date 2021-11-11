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Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

11.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv ekranlarından gösterilen, başrollerini Uğur Güneş ve Esra Bilgiç ikilisinin paylaştığı dönem dizisi Kanunsuz Topraklar düşük reytingleri yüzünden zor günler geçiriyor. Yönetmen değişikliği yapılan dizi geçtiğimiz hafta yayın akışından kaldırılmıştı. Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana göre; Kanunsuz Topraklar dizisi 17 Kasım Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam ediyor.

Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisine hareket katacak yeni adımların atılması için 1 haftalık ara verilmişti.

Esra Bilgiç ile Uğur Güneş ikilisinin başrolünde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde önemli değişimler yaşandı. Dizinin yönetmeni Faruk Teber ayrıldı ve yerine de görevi Cevdet Mercan devraldı. Dizinin hikayesine ve atmosferine yönelik bazı düzenlemeler de yapılması beklentisi oluştu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI

Geçtiğimiz hafta yönetmen Cevdet Mercan’ın yeni değişiklikler yapabilmesi için sete 4 gün ara verildi. Çekimler yapılmadığı için de Kanunsuz Topraklar dizisinin 7. bölümü yayınlanmadı.

Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldıKanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Dizi hayranları merakla yeni bölüm tarihini bekliyordu. Fox TV’den yapılan duyuruda Kanunsuz Topraklar dizisinin 17 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’da izleyicilerle buluşacağı açıklandı.

Usta yönetmen Faruk Teber, 1 yıl önce hazırlıkları başlayan hikayenin her detayı ile ilgilendi. 1939 yılında geçen hikayeye göre bir atmosfer oluşturuldu. İlk 6 bölümün çekimlerini de yapan Teber’in ayrılığı sonrasında ise yeni ekip ile yola devam edilecek.

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Kanunsuz Topraklar dizisi
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