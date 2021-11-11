Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV ekranında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisine hareket katacak yeni adımların atılması için 1 haftalık ara verilmişti.

Esra Bilgiç ile Uğur Güneş ikilisinin başrolünde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde önemli değişimler yaşandı. Dizinin yönetmeni Faruk Teber ayrıldı ve yerine de görevi Cevdet Mercan devraldı. Dizinin hikayesine ve atmosferine yönelik bazı düzenlemeler de yapılması beklentisi oluştu.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM YAYINLANMADI

Geçtiğimiz hafta yönetmen Cevdet Mercan’ın yeni değişiklikler yapabilmesi için sete 4 gün ara verildi. Çekimler yapılmadığı için de Kanunsuz Topraklar dizisinin 7. bölümü yayınlanmadı.

Dizi hayranları merakla yeni bölüm tarihini bekliyordu. Fox TV’den yapılan duyuruda Kanunsuz Topraklar dizisinin 17 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’da izleyicilerle buluşacağı açıklandı.

Usta yönetmen Faruk Teber, 1 yıl önce hazırlıkları başlayan hikayenin her detayı ile ilgilendi. 1939 yılında geçen hikayeye göre bir atmosfer oluşturuldu. İlk 6 bölümün çekimlerini de yapan Teber’in ayrılığı sonrasında ise yeni ekip ile yola devam edilecek.

