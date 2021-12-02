Kanunsuz Topraklar dizisinde büyük şok! Başrol oyuncusu veda etti

Kanunsuz Topraklar, Zonguldak’taki kömür madenlerinde geçen hikayesi ile 1939 yılının Türkiye’sine izleyicileri götürüyor.

Başrollerinde Esra Bilgiç, Uğur Güneş ve Murat Daltaban’ın yer aldığı dizide, iki ünlü ismin uyumu izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Reytinglerinin çok da iyi olmaması ile dikkat çeken dizi için 1 yıl önceden hazırlıklar yapılmıştı. Çekimlerine Haziran ayında başlanan dizi, yeni sezonun en etkili yapımlarından birisi olarak başladı ama izleyici ilgisi beklentilerin altında kaldı.

Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmeni Zülküf Yücel de altıncı bölüm itibari ile hikayeden ayrıldı. Diziyi Cevdet Mercan devraldı ve yeni dönemde bazı değişiklikler de yapıldı.

MURAT DALTABAN VEDA ETTİ

Hikayedeki düzenlemeler ise devam ediyor. Diziye bir ünlü isim veda etti. Kanunsuz Topraklar dizisinde Malik karakterini canlandıran Murat Daltaban bir hayli etkili bir oyunculuk sergiledi. Ancak bu karakterin ölümü ile birlikte Murat Daltaban da hikâyeye veda etmiş oldu.



