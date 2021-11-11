Kanunsuz Topraklar neden yok? Kanunsuz Topraklar final mi yaptı?

Kanunsuz Topraklar dizisinin yayın akışında yer almaması sonrası dizinin akıbeti merak konusu oldu. Dizi, bu hafta Çarşamba günü yayın akışında yer almadı. Peki Kanunsuz Topraklar neden yok?

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEDEN YOK?

Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturmuş olan dönem dizisi Kanunsuz Topraklar, yeni bölümleri dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin yönetmen değişikliği nedeni ile 10 Kasım günü yayımlanması beklenen bölümün paylaşılmayacağı öğrenildi, dizi yayın akışında da yeni bölümü ile yer almadı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 17 Kasım'da ekranlarda olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 6. bölüm itibariyle ekipten ayrıldı ve yeni yönetmeni ise Cevdet Mercan oldu. İkinci yönetmen görevini de Serhan Şahin devraldı. Yönetmen ve ekip değişikliği sebebiyle ise çekimlere 4 gün ara verildi.

10 KASIM FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Elbet Bir Gün



