Kanye West ev eşyası satmaya başlayacak

Kanye West, şarkıcılık ve moda tasarımcılığının ardından ev eşyası ticaretine başlıyor. En son çıkardığı Donda albümüyle dinlenme rekoru kıran 44 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı, ev eşyası markası kuruyor.

Ev dekorasyon ürünleri satacak olan şarkıcı, “Kanye West” olarak belirlediği markası için tescil başvurusunda bulundu.

Page Six’in haberine göre, 27 Ağustos’ta marka başvurusu yapan West; battaniye, banyo perdesi, yastık kılfı, havlu ve diğer ev tekstil ürünlerini içeren eşyaları satışa sunacak.

West’in boşanma aşamasında olduğu eski eşi Kim Kardashian da ev ürünleri satmak için “KKW Home” markasını tescillendirmek için geçen yıl başvuruda bulunmuştu. Skims markasının kurucusu olan 40 yaşındaki Kardashian, halihazırda vücut şekillendirici korse, güzellik ürünleri ve parfüm satışı yapıyor. Eski eşler, ev dekorasyon ürünleri satışına başladıklarında birbirlerine rakip olacaklar.



