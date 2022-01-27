Kanye West Kim Kardashian'ın başka bir seks kasedi olduğunu iddia etti

Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor. Kardashian ile barışamayınca yeni aşka yelken açan Kanye West açıklamalarıyla olay oluyor. West, Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci seks kasedinin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi.

44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan müzisyen ve moda tasarımcısı West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini belirtti.

West olayı şöyle anlattı: "O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" dedi. Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti.



