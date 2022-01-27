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Kanye West Kim Kardashian'ın başka bir seks kasedi olduğunu iddia etti

27.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın boşanmak üzere olduğu eşi Kanye West, her ne kadar araları kötü olsa da Kim Kardashian'a büyük bir iyilik yaptığını ileri sürdü. West iddiaya göre Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen seks görüntülerinin yer aldığı ikinci kasedin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi. Kim Kardashian ise Ray J'de ikinci bir seks kasedi olduğunu yalanladı.

Kanye West Kim Kardashian'ın başka bir seks kasedi olduğunu iddia etti

Kim Kardashian ve Kanye West arasında sular durulmuyor. Kardashian ile barışamayınca yeni aşka yelken açan Kanye West açıklamalarıyla olay oluyor. West, Kardashian'ın eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen yatak odası görüntülerinin yer aldığı ikinci seks kasedinin basına ya da internete sızmasını kendisinin engellediğini söyledi.

44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan müzisyen ve moda tasarımcısı West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini belirtti.

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West olayı şöyle anlattı: "O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" dedi. Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti.


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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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