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Kapadokya düğün sezonuna hızlı başladı! Evlenen çiftlerin doğal çekim platosu oldu

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en ünlü turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesi, son dönemde evlenen çiftlerin çekim için tercih ettiği mekan haline geldi. Kapadokya’nın doğal güzellikleri arasında çekim yapan çiftler mutluluklarını turizm noktasında pekiştirdi.

Kapadokya bölgesine gelen çiftler, peribacaları, sıcak hava balonları ve doğal kaya oluşumlarının arasında mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Objektif karşısına geçen çiftler, hem bölgede güzel bir gün geçirmiş oluyor hem de özel günlerine ayrıcalık katıyor. Kapadokya’da 10 yıldır fotoğrafçılık yapan Saltuk Buğra Öztürk, “Profesyonel olarak düğün fotoğrafçılığı yapıyorum. Kapadokya çok büyülü bir yer. Biz de çiftlerimizin bu anını ölümsüzleştirmek için gün doğumu ve gün batımında organizasyonlar yapıyoruz. Onların bu güzel anlarında onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Mayıs’tan Eylül ayına kadar yoğunluk oluyor. Evlenen çiftlere burayı tavsiye edebiliriz” diye konuştu.

‘KAPADOKYA GENÇ ÇİFTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR’

Fotoğrafçı Orçin Yıldırım ise, “Çocukluktan beri fotoğrafçılığın içindeyim. 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Sıcak hava balonlarının gizemli büyüsünde gelin- damat fotoğrafları çekiyorum. Kapadokya’da artık her ülkeden fotoğrafçı var. Kapadokya’nın gizemli büyüsü ve balonlar genç çiftlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya artık doğal çekim platosu oldu” ifadelerini kullandı.

‘KAPADOKYA MUHTEŞEM BİR YER’

Kapadokya’da sevgilisi ile birlikte fotoğraf çektiren Ferdi Özkaplan da, “Ankara’da yaşıyorum. Sevgilim Aycan ile burada anılarımız var. Çok güzel zamanlar geçirdik. Onun için evlilik teklifimi de burada yapmak istedim. Burası büyülü ve otantik bir yapıya sahip. Dokusu ve insanlarıyla Kapadokya muhteşem bir yer. Bu özel günün de burada olmasını istedim” dedi.

(DHA)

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