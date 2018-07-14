MAGAZİN

Kapak kızı olan Hande Ataizi'nden iddialı pozlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 00:11 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Alem Dergisi'nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ataizi birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

Kapak kızı olan Hande Ataizi'nden iddialı pozlar!

Bir süredir magazin gündeminden uzak duran Hande Atatizi, bir dergi için objektiflerin karşısına geçti. Atatizi'nin cesur pozları çok konuşuldu.

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Magazin gündeminden uzak kalan Hande Ataizi cesur pozlarıyla bomba gibi geri döndü. Dergi için objektif karşına geçen Hande Ataizi'nin fotoğraflarını ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı çekti.

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FİZİĞİYLE TAM NOT ALDI
45 yaşında olmasına rağmen genç kız fiziğiyle dikkat çeken Hande Ataizi parmak ısırttı. Atatizi'nin cesur pozlarının yankıları sosyal medya üzerinden de duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları Ataizi'nin fotoğraflarına tam puan verdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
buda kendini guzel saniyor. fizik varmis gibi
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