Kapalı anevrizma ameliyatları giderek yaygınlaşıyor

Atardamarın ya da kalbin çeperinin dışa doğru genişlemesine anevrizma adı verilmektedir. Özellikle yüksek kan basıncında damar duvarının giderek zayıflaması ile başlangıçta ufak bir baloncuk oluşmakta bu baloncuk ta zamanla büyümektedir. Bu baloncuğun büyüyerek zaman içerisinde yırtılması hayati tehlikeye neden olmaktadır. Yırtılma bazen rüptür olarak dışa bazen ise diseksiyon olarak damarın kendi içine doğru gerçekleşmektedir. Her iki yırtılma da ciddi oranda ölüm riskini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle belli bir büyüklüğe gelmiş olan anevrizmaların vakit kaybedilmeden cerrahi operasyon ile ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu operasyonlar geleneksel olarak büyük kesilerle ya da göğüs kafesinin tamamen açılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Operasyonda anevrizma gelişen aort bölgesi çıkarılmakta ve yerine suni damar dikilmektedir.

Artık Ameliyatsız da Tedavi Edilebilir

Gelişen teknoloji ile beraber anevrizma ameliyatları artık ameliyatsız da gerçekleştirilebilmektedir. Bu operasyonlar genellikle anjiyo masasında veya içinde anjiyo ünitesi de bulunan hibrit ameliyathanelerde yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlarda anevrizmanın yerine göre karın veya göğüs bölgesinde herhangi bir şekilde kesi yapılmadan direkt olarak kasık damarından vücuda girilerek gerçekleştirilir. Kasık damarından ilerletilen teller ve kateterler aracılığıyla anevrizmaya “endovasküler onarım” yapılabilmektedir. Kateter üzerine yerleştirilen yapay damar kasıktan sokularak ilerletilir ve hastalıklı damarın içerisine yerleştirilir. Anevrizmaların önemli bir bölümü (karın atardamarı anevrizmaları ve göğüs boşluğunda yer alan anevrizmalar) bu yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Yapay damarın yerleştirildiği anevrizma zaman içerisinde kendiliğinden sönerek ortadan kalkmaktadır. Bu şekilde vücut aslında kendi kendini iyileştirmiş olmaktadır.