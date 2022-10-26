Kaynak eş anlamlısı nedir? Kaynak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaynak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "kayna-" fiiline "+Uk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Kaynak kelimesi Türkçede çoğunlukla alıntılanan bir metnin ilk halinin bulunduğu yer anlamında kullanılmaktadır. Kaynak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz

Bir şeyin çıktığı yer, menşe

Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öğe

Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans

Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin bütünü, literatür

İki metal ya da yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi

Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi

Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer

Kaynak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Sanayide kaynak yaparken geçirdiği kaza sonucunda gözleri artık görmüyordu.

Ramazan pidesini daha erken almak için araya kaynak yaptı.

Evini geçindirebilmek için maddi bir kaynak arayışına girdi.

Kaynak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Kaynak eş anlamlısı oldukça fazla sözcük bulunmaktadır. Bu bağlamda kaynak kelimesinin eş anlamı sözcükleri kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamına bakmak gerekir çünkü kaynak kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Kaynağın eş anlamlısı olan kelimeler:

Bulak

Asıl

Kök

Çağlayık

Çaykara

Göz

Literatür

Memba

Hazine

Orijin

Kaynar

Mebde

Eşme

Menşe

Fon

Referans

Pınar

Kaynak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaynak kelimesinin eş anlamlısı ile pek çok cümle kurulabilir. Kaynağın eş anlamlıları ile örnek cümleler: