Kaynak eş anlamlısı nedir? Kaynak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaynak kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "kayna-" fiiline "+Uk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. Kaynak kelimesi Türkçede çoğunlukla alıntılanan bir metnin ilk halinin bulunduğu yer anlamında kullanılmaktadır. Kaynak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:
- Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz
- Bir şeyin çıktığı yer, menşe
- Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öğe
- Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans
- Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı ya da eserlerin bütünü, literatür
- İki metal ya da yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi
- Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi
- Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer
Kaynak kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
- Sanayide kaynak yaparken geçirdiği kaza sonucunda gözleri artık görmüyordu.
- Ramazan pidesini daha erken almak için araya kaynak yaptı.
- Evini geçindirebilmek için maddi bir kaynak arayışına girdi.
Kaynak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
Kaynak eş anlamlısı oldukça fazla sözcük bulunmaktadır. Bu bağlamda kaynak kelimesinin eş anlamı sözcükleri kullanırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamına bakmak gerekir çünkü kaynak kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Kaynağın eş anlamlısı olan kelimeler:
- Bulak
- Asıl
- Kök
- Çağlayık
- Çaykara
- Göz
- Literatür
- Memba
- Hazine
- Orijin
- Kaynar
- Mebde
- Eşme
- Menşe
- Fon
- Referans
- Pınar
Kaynak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler
Kaynak kelimesinin eş anlamlısı ile pek çok cümle kurulabilir. Kaynağın eş anlamlıları ile örnek cümleler:
- Bir metni değerlendirmeden önce başlangıç konumuna bakmak gerekir.
- Bu kelimenin kökeni nereden geliyor?
- Bir ürünün menşeisini öğrenmeden alma bence.
- Pınardan çıkan su o kadar soğuktu ki içemediler.
- Hoca tez çalışması için geniş bir literatür taraması yapmamı istedi.
- Yazının aslını istediler ama onu kaybetmişti.
- Köklerini mazinin derin çukurlarına gömmüştü.