Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgar yoğunluğu! Akın akın geliyorlar

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgar akınına uğradı. Ülkelerindeki Paskalya tatilini fırsat bilen Bulgarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıkule’ye adeta akın etti.
Döviz kuru farkı nedeniyle leva’nın Türk lirası karşısında değer kazanmasından dolayı bir süredir Edirne’yi alışveriş merkezi ilan eden Bulgarlar, Paskalya tatillerini yine Edirne’de geçirmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bulgar vatandaşların, Cuma-Cumartesi-Pazar ve Pazartesi gününü kapsayan Paskalya tatili boyunca Kapıkule’de yoğunluk oluşturacağı açıklandı.
Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, yaşanan Bulgar yolcu yoğunluğu nedeniyle çalışma kapasitesi en üst seviyeye çıkarılarak, 12 peronda işlem yapılıyor. (İHA)
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