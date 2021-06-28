Kapya biberin faydaları nelerdir? Kapya biberin içindeki vitaminler neler? Kilo vermeye yardımcı olur mu?

Demir eksikliği yaşayanların maksimum emilim için kırmızı biberleri demir içeren besinlerle birleştirmesi gerekiyor. Kapya biber demir emilimi için bir numaralı tercih oluyor. B6 vitamini ve folat kaynağı olan kapya biber, kansızlığı önlemeye ve kan damarı bütünlüğünü düzenlemeye yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konu hakkında bilgiler verdi.

SİNDİRİM SAĞLIĞI İÇİN LİF KAYNAĞIDIR

Kırmızı biber, yüksek A vitamini içeriği ile özellikle gece görüşü başta olmak üzere genel sağlıklı görüşü desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak kırmızı biber tüketimi katarakt ve sarı nokta gibi görme bozuklukları riskini azaltabilir.

Kırmızı biber, kendisine kırmızı rengini veren mükemmel bir antioksidan olan likopen kaynağıdır. İçeriğindeki A ve C vitamininin birleşik etkileri ile de büyük bir antioksidan kapasite yaratır bu sayede kırmızı biber, rahim ağzı, mesane, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı koruyucu bir fayda sağlar.

KALORİ YAKIMINI ARTTIRIR

Kırmızı biberle kalori yakımı artırılabilir. Son araştırmalar, tatlı kırmızı biberlerinde daha fazla kalori ve yağ yakmanızı aktive edebileceğini ve metabolik hızı artırabileceğini göstermiştir. Kırmızı biber, biberleri acı yapan ve terlememize neden olan kapsaisin içermez, ancak acı biberler gibi kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı artırmadan metabolizmamızı artıran hafif bir termojenik (daha fazla kalori ve yağ yakımı) etkiye sahiptirler. Bu sayede kilo kaybını destekleyebilirler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek vücudu enfeksiyona karşı koruyabilir. Kemik sağlığını iyileştirebilir. Kırmızı biber, kemik kıkırdağı, kemik kolajen oluşumu ve kemik mineralizasyonu için gerekli olan manganez mineralini içerir. Beraberinde içeriğindeki K vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve kemik erimesine karşı korunmada rol oynar.

KAYGIYI AZALTABİLİR

Kaygıyı azaltabilir. Kırmızı biberin yüksek magnezyum ve B6 vitamin içeriği sinir fonksiyonu için gereklidir ve kaygıyı hafifletmeye ve panik atakları önlemeye destektir. Magnezyum ayrıca kaygıdan kaynaklanan gergin kaslara ve kalp atışı düzenlemesine yardımcı olur.



