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Kar yağacak mı? 2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

11.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini açıklarken aynı zamanda vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu.

Kar yağacak mı? 2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yeni yılın gelmesiyle hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışı beklentisi oluştu. Türkiye'nin bazı ilçelerinde kar görülmesiyle İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu oldu. Konuya dair tahminlerde bulunan MGM, çarşamba gününün sonrasını işaret etti.

Kar yağacak mı? 2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşecek. Ülke genelinde 4 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağacak. Yeni hafta ile soğuk hava dalgası etkili olacak.

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacağı ve çarşamba, perşembe günleri karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Ankara'da ise sıcaklıklar yeni hafta ile düşecek. Ankara'da çarşamba günü kar yağacağı tahmin ediliyor. Yağışın perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Sıcaklıklar batı bölgelerinde ise normallerin düşecek. Sıcaklıkların düşüşü ile yağmur ve sağanak yağış meydana gelecek.


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