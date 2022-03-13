Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı! Vali saat verdi

İstanbul'da gece saatlerinde şiddetini artıran deniz etkili kar yağışı sabah saatlerinden itibaren de aralıklarla yağmaya devam etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

