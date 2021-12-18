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Kar yağışı başladı, Uludağ'a çıkan yollar buz pistine döndü

18.12.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışlarının başlamasıyla, trafiğe çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kış turizminin merkezlerinden olan Uludağ'a çıkan yollar da kar nedeniyle kayganlaşırken, birçok kazayı da beraberinde getirdi.

Kar yağışı başladı, Uludağ'a çıkan yollar buz pistine döndü

Yoğun kar yağışı altında kalan Uludağ'a yolu zincirsiz ve yas lastikleri ile çıkmayan sürücülerin kazalarıyla doldu. Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu. Çekicilerin çıkarttığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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