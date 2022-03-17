Kar yağışı kuvvetli geliyor! Yeni uyarı geldi: İstanbul, Ankara, Bursa…

Son dakika haberleri: Meteoroloji 17 Mart 2022 günü hava durumu raporunu güncelledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

‘ISI ADASI ETKİSİ’

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı son açıklamasında İstanbul’da bugün karla karışık yağmurun etkisini göstereceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cuma gününden itibaren Pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul’da "ısı adası" etkisinden dolayı Cuma günü karla karışık yağmur olacak sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece gece sıfır dereceye kadar düşer.”

İSTANBUL’DA KAR YARIN BAŞLAYACAK

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

‘KIRIM SOĞUKLARI ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPMAYA BAŞLADI’

Hava Forum sitesinden yapılan son açıklamada ise “Kırım soğukları ülkemize giriş yapmaya başladı. Hava yine soğuyor. Rüzgarla birlikte hasta edici kıvamda... Kalın giyinin, tedbirli olun, hasta olmayın. Karla karışık yağmur bugün iç kesimler; Cuma'dan itibaren ise kıyı kesimler dahil yurdun büyük bir kısmında kar yağışları bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



