Kara Bela filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Kara Bela filmi oyuncuları...

Kara Bela filmi, Burak Aksak’ın yönettiği ikinci filmdir. Filmin yapımcılığını ise Burak Aksak’ın ilk filminde olduğu gibi yine BKM Film üstlenmiştir. Kara Bela filminin müziklerini ile, başrol oyuncusu olan Seda Bakan’ın eşi Ali Erel yapmıştır. Daha sonra filmin müziğine Seda Bakan ve Cengiz Bozkurt bir video klip hazırlamıştır.

KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM Film imzalı 'Kara Bela' filmi sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin çekimleri Adana'da yapılıyor. Adana'nın Rüzgarlı Tepe, Kozan, Tepebağ, Turgut Özal, Ceyhan gibi önemli noktalarında çekildiği biliniyor.

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep başkalarının (babasının ve özellikle eşinin) kurallarına göre yaşamış olan Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla altüst olur. Hayata karşı bocaladığı bir anda gördüğü rüyayı ciddiye alır ve çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e yola çıkar. Filmin bundan sonrası bir yol filmi klasiğine dönüşür. Yolda istemeden de olsa yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret ve yol arkadaşları, bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda hem dostluğun önemini keşfedecekler, hem de kuralsız yaşanan bir maceranın keyfini süreceklerdir.