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Müsabaka eş anlamlısı nedir? Müsabaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz kelime haznesi açısından oldukça geniş bir dil olmasıyla bilinir. Bunun en önemli nedenleri arasında Türkçemizin tarih boyunca farklı dillerle olan etkileşimidir. Bu durumda kelimelerin çeşitlenmesine ve birden çok anlam kazanmasına zemin oluşturmuştur. Müsabaka kelimesi de Türkçede kullanılan ve eş anlama sahip olan bir kelimedir. Peki, müsabakanın eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Müsabaka eş anlamlısı nedir? Müsabaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsabaka kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kökeninin Arapçadan geldiğini görmekteyiz. Arapça "sbḳ" kökünden türetilen ve "öne geçme, yarışma, yarış" anlamlarına gelen "musābaḳa" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer anlamda geçen müsabaka kelimesi, ödül kazanmak amacıyla birbirlerini yenmeye çalışa kişilerin yapmış olduğu eyleme denir. Türk Dil Kurumuna göre müsabaka kelimesinin anlamı "yarışma"dır. İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı olarak bir yerde karşı karşıya gelerek yarışmasına müsabaka denir.

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Müsabaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Müsabaka kelimesinin eş anlamı olan bir kelime mevcuttur. Bu kelimenin cümle içindem müsabakanın yerine kullanılmasında herhangi bir yanlışlık olmaz. Çünkü eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlamları taşır ve cümle içinde birbirleri yerine geçtiklerinde cümlenin anlamında değişim yaşanmaz. Müsabakanın eş anlamlısı olan kelime de müsabakayla aynı anlamlıdır. Müsabaka eş anlamlısı kelime:

  • Yarışma
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Müsabakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsabaka kelimesinin eş anlamı olan yarışma kelimesiyle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Müsabaka eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler:

  • Bu yarışmanın sonucu bizim aleyhimize olacak gibi gözüküyor.
  • İki takım da yüzlerce yarışmaya çıktı ama yine de yılmadı.
  • Bu yarışmanın ödülü kimin hakkıysa o kazansın diyorum.
  • Bu yıl yarışmalar çok kolay hazırlanmış gibi duruyor.
  • Yarışmayı önden izleyebilmek için erkenden evden çıktı.
  • Formula 1 yarışları bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek.
  • Yarışmacı ruhundan vazgeçemediği için arkadaşlarıyla sürekli takışırdı.
  • Onun en büyük problemi meslektaşlarıyla sürekli bir yarışma içinde olmasıydı.
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