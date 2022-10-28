Müsabaka eş anlamlısı nedir? Müsabaka kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsabaka kelimesini etimolojik olarak incelediğimiz zaman kökeninin Arapçadan geldiğini görmekteyiz. Arapça "sbḳ" kökünden türetilen ve "öne geçme, yarışma, yarış" anlamlarına gelen "musābaḳa" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer anlamda geçen müsabaka kelimesi, ödül kazanmak amacıyla birbirlerini yenmeye çalışa kişilerin yapmış olduğu eyleme denir. Türk Dil Kurumuna göre müsabaka kelimesinin anlamı "yarışma"dır. İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı olarak bir yerde karşı karşıya gelerek yarışmasına müsabaka denir.

Müsabaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Müsabaka kelimesinin eş anlamı olan bir kelime mevcuttur. Bu kelimenin cümle içindem müsabakanın yerine kullanılmasında herhangi bir yanlışlık olmaz. Çünkü eş anlamlı kelimeler birbirleriyle aynı anlamları taşır ve cümle içinde birbirleri yerine geçtiklerinde cümlenin anlamında değişim yaşanmaz. Müsabakanın eş anlamlısı olan kelime de müsabakayla aynı anlamlıdır. Müsabaka eş anlamlısı kelime:

Yarışma

Müsabakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Müsabaka kelimesinin eş anlamı olan yarışma kelimesiyle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Müsabaka eş anlamlısı kelimeyle örnek cümleler: