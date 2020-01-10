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  4. Kara Kule filminin konusu ne? Kara Kule filminin oyuncuları kimler? Kara Kule fragman (The Dark Tower)

Kara Kule filminin konusu ne? Kara Kule filminin oyuncuları kimler? Kara Kule fragman (The Dark Tower)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Stephen King'in yazdığı en sıradışı kitaplardan olan Kara Kule'nin beyaz perde uyarlamasında başrolleri Matthew McConaughey ile Idris Elba paylaşıyor. 7 ciltlik bu kitabı filme uyarlayan yönetmen ise Nikolaj Arcel. İşte Kara Kule konusu, Kara Kule oyuncu kadrosu ve Kara Kule fragmanı…

Kara Kule filminin konusu ne? Kara Kule filminin oyuncuları kimler? Kara Kule fragman (The Dark Tower)

Kara Kule (The Dark Tower), 2017 yılında vizyona girdi. Filmde Roland tüm evrenlerin merkezi olan Kara Kule’ye ulaşmaya çalışıyor. Nikolaj Arcel'in yönetmenliğini yaptığı film, son silahşör Roland'ın Kara Kule'ye ulaşma yolculuğunda ilk hedefi olan Siyahlı Adam'ı yakalama çabasını konu edinecek. İşte Kara Kule hakkında merak edilenler…

KARA KULE KONUSU

11 yaşındaki Jake Chambers, rüyalarında gördüğü, ancak kimsenin varolduğuna inanmadığı Orta Dünya'yla ilgili ipuçlarını takip ederek buraya ulaşmayı başarır. Burada yine rüyalarında gördüğü Silahşör Roland Deschain ile karşılaşır. Deschain, yıllarca kendi evrenlerini korumak için Kara Kule'yi savunmuştur, ancak Siyahlı Adam oraya ulaştığında hem Orta Dünya, hem de insanların dünyası yok olacaktır. Ona engel olabilmek silahşör, genç Jake ile zorlu bir yolculuğa çıkacaktır.

KARA KULE OYUNCU KADROSU

Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley

KARA KULE FRAGMAN


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