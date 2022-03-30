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  4. Kara Tahta dizisi uyarlama mı? Kara Tahta dizisi hangi kitaptan, filmden uyarlandı? İşte Kara Tahta dizisi konusu

Kara Tahta dizisi uyarlama mı? Kara Tahta dizisi hangi kitaptan, filmden uyarlandı? İşte Kara Tahta dizisi konusu

30.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Kara Tahta dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Başrollerinde Furkan Andıç ile Miray Daner'in yer aldığı dizinin çekimleri Edirne'de yapılıyor. Peki Kara Tahta dizisi uyarlama mı? Kara Tahta dizisi hangi kitaptan, filmden uyarlandı? İşte Kara Tahta dizisi konusu...

Kara Tahta dizisi uyarlama mı? Kara Tahta dizisi hangi kitaptan, filmden uyarlandı? İşte Kara Tahta dizisi konusu

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Kara Tahta dizisini Ender Mıhlar yönetiyor. Yakın süreçte ekrana gelecek olan ve ilgiyle takip edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Kara Tahta dizisi uyarlama mı?

KARA TAHTA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner gibi isimlerin yer aldığı Kara Tahta dizisi Edirne'de çekiliyor. İlk çekimleri Sapanca Kartepe'de yapılan dizinin uyarlama olup olmadığı da merak konusu oldu. Kara Tahta dizisinin uyarlama olmadığı bilinmekte. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören yazıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide yarım kalmış bir aşk hikayesi işlenecek. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsünün anlatılacağı dizide Atlas’ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğramış olan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk etmiştir.

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri dönecektir. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden ise habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas’ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olacaktır. Bekir ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alacaktır. Atlas, Irmak ve Bekir’in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın da habercisidir.

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Furkan Andıç,
Miray Daner,
Cengiz Bozkurt,
Çiçek Dilligil,
Mine Tüfekçioğlu,
Nizam Namıdar,
Kerem Aslanoğlu,
Yasemin Yazıcı,
Selen Uçer.

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Kara Tahta dizisi Irmak karakteri Miray Daner kimdir? Kara Tahta dizisi Irmak karakteri Miray Daner kimdir?
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Miray Daner
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