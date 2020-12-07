Karaciğer Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer dokusunda meydana gelen tümörler sonucu oluşan rahatsızlığın erken fark edilmesi ve kontrol altına alınması son derece mühimdir. Karaciğer kanseri belirtisi, erken dönemde fark edilmeyebilir. Siroz gibi hastalıklarla karıştırılan karaciğer kanseri, ileriki dönemde ortaya çıkan belirtileriyle kendini gösterir. Karaciğer Kanseri Hangi Yaşlarda Görülür? Karaciğer kanseri, ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Yetişkinlerde görülen bu hastalık, kansere bağlı ölüm sıralamasında üçüncü sırada yer alır. Karaciğer kanserinde ortalama tanı yaşı 62’dir. Tedavi gören hastaların %90’ından fazlası 45 yaş ve üzerindedir. Güney Afrika’da sık rastlanılan karaciğer kanseri, ülkemizde yaklaşık olarak 1.100’den fazla erkek ve kadında teşhis edilir. Erken tanı ve karaciğer nakli, hastanın yaşaması için büyük bir umuttur. Karaciğer dokusuna zarar veren bu hastalık, kişileri farklı şekillerde etkiler. En Çok Kimlerde Karaciğer Kanseri Görülür? Karaciğer, vücutta hayati öneme sahip bir organdır. Organ dokusunda meydana gelen tümörlerin oluşma nedeni belirsizdir. Ancak genel olarak riski artıran bazı faktörler vardır. Hepatit B ve Hepatit C virüsünü taşıyan kişilerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Kronik enfeksiyon rahatsızlığı bulunan ve kalıtsal karaciğer hastalığına sahip insanlarda, karaciğer hastalığına daha sık rastlanabilir. Uzmanların önerisine göre kişi sağlıklı beslenmeli ve kilosuna dikkat etmelidir. Alkol tüketimi, bu riski artıran en önemli faktörlerden birisidir. Alkole bağlı olarak karaciğer dokusunda ciddi sorunlar yaşanabilir. Siroz ve karaciğer kanseri gibi rahatsızlıkların öyküsünü kısa süre içerisinde uzmanlar ile paylaşmak gereklidir. Ailede bulunan kalıtsal hastalıkların bilinmesi tanı ve tedavi süreci için önemli bir detaydır. Bu durum kişinin tedavi sürecinde daha kontrollü bir şekilde ilerleme imkanı sunar.

Karaciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Karaciğer kanseri, teşhisi zor bir hastalıktır. Peki karaciğer kanseri belirtileri nelerdir? Bu durum her kişide farklı seyrederken en sık rastlanılan şikayet karında şişlik olmasıdır. Karaciğer kanseri, hepatosit olarak adlandırılan hücrelerden oluşur. Karaciğerin içerisinde yer alan safra kanalları ve kan damarlarında bulunan hücrelerde hastalığın nedenleri arasında yer alabilir. Benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) tümörler karaciğer dokusunda oluşur. Hayati önem taşıyan karaciğer kanseri, erkeklerde daha yaygın bir rahatsızlıktır. Kişiden kişiye değişmekle beraber karaciğer kanserinde karın şişmesi hastaların çoğunda görülen sorunlardandır. Karaciğer kanserinin en belirgin özellikleri şunlardır: Karında şişlik ve ağrı

Ciltte sararma ve kaşıntı

Ani kilo kayıpları, iştahsızlık ve az yemek yenmesine rağmen tokluk hissi

İdrar ve dışkı renginde değişme

Geceleri terleme, genel sağlıkta yaşanan ani kötüleşme

Halsizlik ve çabuk yorulma gibi bazı belirtiler karaciğer kanserinin genel özellikleri arasında olup, kimi hastalarda daha farklı rahatsızlıklar görülebilir. Karaciğer Kanseri Türleri Nelerdir? İyi huylu ve kötü huylu tümörler karaciğerin kendi dokusunda meydana gelir. Bu hastalığın birçok farklı türü vardır. Yetişkinlerde en sık karşılaşılan tür “hepatosellüler karsinom”dur. Karaciğerde başlayan 5 kanserden 4’ü hepatom olarak ifade edilen bu türe aittir. Hepatom kanserinin bazı alt türleri de vardır. Fibrolameller olarak bilinen kanser çeşidinin tanısı oldukça önemlidir. Ender rastlanan bir tür olarak karşınıza çıkan fibrolameller, 35 yaşından küçük kişilerde görülebilir. Ancak bu türün tedavi süreci daha olumlu bir seyir izler. Safra kanalı kanseri ise, karaciğer içerisindeki kanal hücrelerinde oluşan tümörlerdir. Karaciğerde başlayan kanserlerin %10-20’si safra kanalından meydana gelir. Tüm bunların dışında karaciğer dışında oluşan birtakım rahatsızlıklar da karaciğer kanserine sebep olabilir. İkincil veya metastatik olarak adlandırılan hastalık pankreas, mide ya da akciğerde başlayan kanserin karaciğere sıçramış halidir. Bu tümörler, ilk ortaya çıktığı organın adıyla ifade edilir ve ona uygun olarak tedavi sürecine geçilir. Amerika ve Avrupa’da ikincil karaciğer kanserlerine daha sık rastlanılır. Asya ve Afrika’da ise durum tam tersidir, karaciğer dokusunda oluşan kanserler yaygındır.