Karadeniz’de hamsi bereketi yüzleri güldürdü: "Hamsi gün geçtikçe irileşmeye başladı"

Karadeniz’de Eylül ayıyla birlikte başlayan balık sezonu, bu yıl beklenenden erken gelen hamsi bolluğuyla hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Normalde ekim ortasında tezgahlarda görülmeye başlanan hamsi, havaların erkenden soğumasıyla bu sezon erken avlandı ve bol miktarda satışa sunuldu.

1 Eylül'de balık sezonunun başlamasıyla denize açılan tekneler sezona palamut avıyla başlamaları gerekirken şu ana kadar palamutta umduğunu bulamadı. Sezonun ilk günlerinde bol miktarda istavrit avlayan tekneler, özellikle son günlerde bol miktarda hamsi avlıyor.

VATANDAŞLARIN YÜZÜ HAMSİYLE GÜLDÜ

Karadeniz'de palamut avı ise neredeyse hiç olmadı ancak bu durum, balıkçıların ve vatandaşların yüzünü hamsiyle güldürdü.

Genellikle ekim ayı ortalarında tezgahlarda görülmeye başlanan hamsi, bu yıl beklenenden çok daha erken avlanması yüzleri güldürdü.

"EYLÜL AYINDA KİMSE HAMSİYİ BEKLEMİYORDU"

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, şu ana kadar hamsi avının iyi gittiğini belirterek "Şu ana kadar hamsi avı oldukça iyi gidiyor. Bu sene hamsi erken çıktı; Eylül ayında kimse hamsiyi beklemiyordu. Palamutun olmayışından dolayı hamsi çok erken geldi. Trabzon'un yerli hamsisi genellikle Ekim ayı ortalarında çıkardı. Sezon başından bu yana istavrit, mezgit ve hamsi gibi çok güzel çeşitler çıkıyor; fiyatlar da oldukça uygun. Sezon başından beri fiyatlarda ciddi bir değişiklik yaşanmadı. Son günlerde havalar yavaş yavaş soğumaya başladı, önümüzdeki günlerde ise havanın sertleşeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle fiyatlar ilerleyen günlerde biraz artabilir. Bu sene palamut çıkmadı, oysa geçen yıl oldukça boldu. Palamut bu yıl olmadı ama diğer balık çeşitleri açısından bolluk yaşanıyor diyebiliriz" dedi.

"HAMSİNİN BU SEZON BOL MİKTARDA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, havaların bozmasıyla birlikte hamsinin daha fazla gelmeye başladığını kaydederek "Hamsi bol gelmeye devam ediyor fiyatı ise pek değişmedi. Palamut ise bu sezon hiç görünmedi, bu yıl biraz zor. Hamsinin bu sezon bol miktarda devam edeceğini düşünüyorum. Havalar bozulunca hamsi daha çok gelmeye başladı. Son günlerde oldukça bol geliyor. Bundan sonra da bol gelmeye devam eder diye umuyoruz. Ayrıca hamsi gün geçtikçe irileşmeye başladı" şeklinde konuştu.

(İHA)

hamsi palamut Karadeniz Bölgesi
