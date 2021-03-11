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Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı! Türkiye'yi neden terk etti?

11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı! Türkiye'yi neden terk etti?

Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve Tayland’da hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı. Çantay bu söyleşide Türkiye'yi terk etme sebebini de anlatıyor.

Tayland’da hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı. Cenazesinin yarın Türkiye’ye getirileceği öğrenilen Çantay'ın o söyleşideki açıklamaları gündem oldu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın, "Magazin Masası’nda" bugün yayınlanan yazısına göre, Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Çantay, evi olmadığı için okula yakın bir yurtta kalıyordu. 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi bir arkadaşının yanında olan Karahan Çantay, kendi kullandığı motosikleti ile kaldığı yurda dönmek için yola çıktı.

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Karahan Çantay, 01.00’da kullandığı motosikleti ile bir kamyona çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZE ANKARA'YA GETİRİLECEK

Çantay, 7 Mart Pazar günü Tayland saatine göre 01.00’da, Türkiye saatine göre ise 6 Mart Cumartesi gecesi saat 21:00’da hayata veda etti. Kazadan hemen sonra ise Çantay’ın ailesine acı haber ulaştı ve ailesi cenazeyi Türkiye’ye getirtmek üzere resmi işlemlere hemen başladı. Cenazenin bekleme sebebi ise saat farkı ve pandemi nedeni ile işlemlerin uzamasından kaynaklandı. Karahan Çantay’ın cenazesi Cuma günü Ankara’ya getirilecek ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Cenaze yola çıkmadan önce Taylandlı arkadaşları çok sevdikleri Karahan Çantay için bir kutsama töreni yapacak.

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KARAHAN ÇANTAY TÜRKİYE'Yİ NEDEN TERK ETTİ?

Öte yandan 4 Ekim 2015 tarihinde Onur Akay’ın, Karahan Çantay ile yaptığı röportajda ortaya çıktı. Akay’ın röportajına göre, Türkiye’yi neden terk ettiğini anlatan Çantay, Türkiye’den gitmesi için tehdit edilmediğini belirterek, "Ben kendi isteğimle gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım. Uzak Doğu hayalim de vardı" dedi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddialarına ilişkin de konuşan Karahan Çantay, "Bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. 2 ay yattım. Bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular bana. Çünkü benim yaşım büyüdü ama aklen hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu" şeklinde konuştu.

Yurt dışında Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde yaşadığını belirten, Çantay, geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü bile yaptığını söyledi. "Türkiye’ye geri dönmeyecek misin?" şeklindeki soruya Karahan Çantay şu yanıtı verdi: "Sürekli Ankara’ya gelip gittim. Yurtdışından Türkiye’ye dönüşler yaptığım da oldu. Ankara’da ailemin yanında yaşadım ve yarım kalan üniversite eğitimime devam ettim. ODTÜ’ye geri döndüm." (DHA)

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Sibel Can
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
IQ su Odtu Matematik bolumunu kazanmaya yetmeyecek kenar dilberinin hic ettigi, genc yasinda gosterdigi hatalari firsata ceviren sozde sanatcilarin kurbani olmus bir genc..
Gazoz şisesi mevzusu vardi , ondan gelememistir.Harcadi hayatini.
içine rob kacmiş adele gibi s. can bitirdi adamı

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