Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı! Türkiye'yi neden terk etti?

Tayland’da hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın son röportajı ortaya çıktı. Cenazesinin yarın Türkiye’ye getirileceği öğrenilen Çantay'ın o söyleşideki açıklamaları gündem oldu.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’ın, "Magazin Masası’nda" bugün yayınlanan yazısına göre, Tayland’da matematik öğretmenliği yapan Çantay, evi olmadığı için okula yakın bir yurtta kalıyordu. 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi bir arkadaşının yanında olan Karahan Çantay, kendi kullandığı motosikleti ile kaldığı yurda dönmek için yola çıktı.

Karahan Çantay, 01.00’da kullandığı motosikleti ile bir kamyona çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZE ANKARA'YA GETİRİLECEK

Çantay, 7 Mart Pazar günü Tayland saatine göre 01.00’da, Türkiye saatine göre ise 6 Mart Cumartesi gecesi saat 21:00’da hayata veda etti. Kazadan hemen sonra ise Çantay’ın ailesine acı haber ulaştı ve ailesi cenazeyi Türkiye’ye getirtmek üzere resmi işlemlere hemen başladı. Cenazenin bekleme sebebi ise saat farkı ve pandemi nedeni ile işlemlerin uzamasından kaynaklandı. Karahan Çantay’ın cenazesi Cuma günü Ankara’ya getirilecek ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.