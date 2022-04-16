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Karahan Çantay kimdir? Sibel Can'ın klibinde oynayan Karahan Çantay kaç yaşında hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir?

16.04.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karahan Çantay, Seyhan Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından tekrar gündem oldu. Ünlü isim 6 Mart 2021'de Taylan'da hayata gözlerini yummuş, cenazesi ise 14 Mart 2021'de Ankara'da defnedilmişti. Peki Karahan Çantay kimdir? Sibel Can'ın klibinde oynayan Karahan Çantay kaç yaşında hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? İşte detaylar...

Karahan Çantay kimdir? Sibel Can'ın klibinde oynayan Karahan Çantay kaç yaşında hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir?

Karahan Çantay kimdir? sorusunun yanıtı Seyhan Soylu'nun yaptığı 'Al Sana Haber' programında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Seyhan Soylu, dönemin ünlü mankenlerinden Çantay'ın kendisinden intikam almak için ünlü şarkıcı Sibel Can ile birlikte olduğunu iddia etti. Peki Karahan Çantay kimdir? Sibel Can'ın klibinde oynayan Karahan Çantay kaç yaşında hayatını kaybetti? Ölüm sebebi nedir? Bir döneme damga vuran ve geçtiğim yıl hayatını kaybeden ünlü mankenin biyografisi haberimizde.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak Ankara'da doğmuştur. Balıkesir'de büyümüştür. İlk, orta ve liseyi Baversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

1995 yılında "Mr. Turkey" model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.
Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek' suçundan hakkında dava açıldı.

Karahan Çantay kimdir?

SİBEL CAN'IN KLİBİNDE OYNAYAN KARAHAN ÇANTAY KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Krahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonucu 48 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KARAHAN ÇANTAY ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Karahan Çantay'ın Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı ve motosiklet sürerken yaptığı kaza sonucu hayatını kaybettiği biliniyor.

İşte Karahan Çantay'ın rol aldığı filmler:

1995 - Gizli Aşk
1997 - Böyle mi Olacaktı
1997 - Altın Vuruş
1998 - Sibel
2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm
2000 - Zehirli Çiçek

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu Sibel Can
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